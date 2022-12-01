Дмитрий Булыкин: невыход из группы на ЧМ — провал для Бельгии. Ещё и конфликт вышел наружу

Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал вылет Бельгии с чемпионата мира 2022 года в Катаре после ничьей в матче 3-го тура с Хорватией (0:0). Хорватская сборная благодаря ничейному результату вышла в плей-офф ЧМ-2022.
«Плохо себя проявили, ещё и конфликт вышел наружу перед третьим матчем. Всё это сыграло свою роль. Кто не выкладывается на 100%, тот не выходит даже из группы.
Невыход из группы — это провал для Бельгии, учитывая, как про эту сборную говорили и как они играли. Они должны выходить из группы — как минимум, и доходить до полуфинала — как максимум», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Отметим, что Хорватия — действующий вице-чемпион мира. В финале 2018 года хорваты уступили Франции (2:4).
- 1 декабря 2022
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