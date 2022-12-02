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Перишич перепрыгивал фотографа, хорватская фанатка позировала на трибуне. Яркие фото матча

Перишич перепрыгивал фотографа, хорватская фанатка позировала на трибуне. Яркие фото матча
Перишич перепрыгивал фотографа, фанатка позировала
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Сборные Хорватии и Бельгии не смогли друг другу забить в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре.

По итогам 3-го тура у сборной Хорватии стало пять набранных очков, у Бельгии — четыре. Балканская команда смогла выйти в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F, бельгийская национальная команда заняла третью строчку в группе завершила выступление на турнире в Катаре.

Лучшие кадры с матча Хорватия — Бельгия — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал выход команды в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года после ничьей во встрече 3-го тура с Бельгией (0:0).

«Я ожидал войны, Бельгия не могла сыграть плохо трижды. Хорватия была великолепна, мы отлично провели первый тайм. У нас отобрали чистый пенальти, VAR снова против нас, линии рисуют как угодно. Но нас это не сломило, мы ожидали, что у Бельгии будут возможности. Нам повезло.

С кем сыграем в 1/8 финала? Испания должна стать нашим соперником. Отличная команда с отличным тренером. У нас с ними был сложный опыт, мы проиграли в дополнительное время на Евро. Самое главное – отдохнуть, потому что впереди у нас тяжёлая игра. Там есть Ольмо, которого мы очень хорошо знаем, и он имеет большое значение. Но нам всё равно, кто выйдет против нас, мы никого не боимся, если будем играть так, как играли с Бельгией», — приводит слова Далича Dalmatinskiportal.

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