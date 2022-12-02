Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: «Спартак» из-за дисквалификации игроков пострадал больше, чем «Зенит»

Гладилин: «Спартак» из-за дисквалификации игроков пострадал больше, чем «Зенит»
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать сразу шесть игроков «Спартака» и «Зенита» на шесть игр Кубка России.

«Наказание, конечно, жесткое, но думаю, что оно правильное. Так нельзя себя вести на стадионе. Сделано это было, наверное, чтобы неповадно было другим футболистам затевать такие потасовки в будущем.

Думаю, что здесь приняли правильное решение. Сложно было определить индивидуальную вину каждого. Все принимали участие, за что и получили. На видео это было видно.

Кто постарадал больше? Думаю, что «Спартак». У «Зенита» более мощная обойма игроков, так что москвичи пострадали больше», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Суровое наказание за бойню игрокам «Спартака» и «Зенита». Но Промеса пронесло Суровое наказание за бойню игрокам «Спартака» и «Зенита». Но Промеса пронесло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022