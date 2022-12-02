Гладилин: «Спартак» из-за дисквалификации игроков пострадал больше, чем «Зенит»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать сразу шесть игроков «Спартака» и «Зенита» на шесть игр Кубка России.



«Наказание, конечно, жесткое, но думаю, что оно правильное. Так нельзя себя вести на стадионе. Сделано это было, наверное, чтобы неповадно было другим футболистам затевать такие потасовки в будущем.



Думаю, что здесь приняли правильное решение. Сложно было определить индивидуальную вину каждого. Все принимали участие, за что и получили. На видео это было видно.



Кто постарадал больше? Думаю, что «Спартак». У «Зенита» более мощная обойма игроков, так что москвичи пострадали больше», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».