Суровое наказание за бойню игрокам «Спартака» и «Зенита». Но Промеса пронесло

27 ноября после завершения основного времени кубкового матча «Зенит» – «Спартак» игроки обеих команд организовали массовую драку. По её итогам красные карточки получили шесть футболистов: по трое из каждого клуба. Сегодня, 1 декабря, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес им наказание.

Драка между игроками «Зенита» и «Спартака». Какое они понесли наказание?

На шестой добавленной минуте ко второму тайму началась стычка между Вильмаром Барриосом и Квинси Промесом. Затем ударом с ноги в неё влез Родригао, и завязалась откровенная драка. Вот как это было.

После долгого просмотра VAR главный судья матча Владимир Москалёв показал прямую красную карточку Шамару Николсону, Александру Селихову, Александру Соболеву, Малкому, Вильмару Барриосу и Родригао. Сегодня им вынесли наказание пожёстче. «В соответствии с частью 2 статьи 97 дисциплинарного регламента РФС за участие в массовой драке – дисквалифицировать футболистов «Зенит» Малкома, Барриоса и Родригао и футболистов «Спартака» Николсона, Соболева и Селихова на шесть матчей Кубка России», – заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Почему не наказали Квинси Промеса?

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил недовольство, что главного зачинщика драки – Квинси Промеса – судья не удалил. «Зенит» обратился в ЭСК в связи с неудалением голландца и Наиля Умярова и, кажется, останется довольным.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссией определён тот факт, что данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации и провоцируя игроков соперника, совершил действия в отношении игрока «Зенита» №5 Вильмара Барриоса в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника. Комиссия единогласно считает, что судье следовало удалить с поля игрока команды «Спартак» с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение», – констатировала ЭСК РФС.

Квинси Промес Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Но решение КДК РФС, которая дисквалифицировала игроков, другое. «Москалёв видел эпизод Промеса с Барриосом. Если бы не началась драка, он показал бы им жёлтые карточки. Началом драки посчитали взаимоотношения между Промесом и Барриосом. Принимали решение по дисциплинарным моментам, которые были на поле. Москалёв сказал, что все эпизоды, которые происходили во время драки, были исследованы судейской бригадой», – заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Когда удалённые игроки сыграют в следующий раз в Кубке России?

Дисквалифицированные футболисты «Спартака» и «Зенита» смогут сыграть в финале Кубка России, если клубы дойдут до этой стадии. В другом случае они примут участие уже в следующем сезоне Кубка страны.

Какие ещё наказания понесли команды

В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (три удаления в матче у одной команды) – оштрафовать «Зенит» на 100 тыс. рублей и «Спартак» (четыре удаления в матче) на 100 тыс. рублей.

Потасовка игроков «Зенита» и «Спартака» Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Штраф «Зениту» (50 тыс. рублей) за неправомерные действия зрителей, выраженные в демонстрации несогласованных баннеров.

Штраф «Спартаку» (50 тыс. рублей) за задержку начала матча.

Штраф «Зениту» (50 тыс. рублей) за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений.

Штраф «Зениту» (30 тыс. рублей) за использование зрителями пиротехнических изделий.

По словам председателя КДК РФС Артура Григорьянца, игроки «Зенита» и «Спартака» принесли извинения за драку. «Футболисты получили удаления за агрессивное поведение и за участие после окончания матча в массовой драке. Это подтвердили все. Футболисты говорили, что сожалеют. Произошёл конфликт, и что таких действий больше не будет. Они извинялись за то, что произошло», – заявил Артур Григорьянц.

«Спартак» и «Зенит» могут обжаловать решение КДК РФС по итогам драки в матче Кубка России. Сине-бело-голубые уже заявили о своём намерении это сделать. Неужели им удастся сократить срок дисквалификации своих игроков?