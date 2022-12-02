Швайнштайгер: у Германии только один классный игрок в обороне — Рюдигер. Всё очень плохо

Бывший полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер прокомментировал вылет немецкой национальной сборной с чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Матч с Коста-Рикой? Это было очень, очень плохо. У нас есть только один игрок в обороне, который играет на высоком уровне. И это Антонио Рюдигер. Остальные играют на нормальном уровне для Бундеслиги. Мы должны вернуться к хорошей защите», — приводит слова Швайнштайгера ARD.

Напомним, сборная Германии вылетела с турнира в Катаре, проиграв Японии в первом туре (1:2), сыграв вничью с Испанией во втором (1:1) и обыграв Коста-Рику в третьем матче (4:2). Немцы заняли третье место в группе, набрав четыре очка. У Японии, занявшей первую строчку в группе, шесть очков. У Испании, как и у Германии, четыре очка, но испанцы заняли второе место в группе из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.