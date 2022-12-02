Игрок Австралии: Месси — просто человек. Я бы хотел выиграть больше ЧМ, чем он

Защитник сборной Австралии Милош Дегенек прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре и оценил соперника австралийцев по 1/8 финала, Аргентину с Лионелем Месси.

«Не пропустить голов в двух матчах чемпионата мира — это что-то феноменальное. И выйти из группы с шестью очками… Никто не верил в нас, кроме нас самих и тех, кто был рядом с нами. Это феноменально. Я думаю, это историческое достижение. Но мы не хотим останавливаться на этом. Мы хотим использовать этот результат как фундамент для будущего.

Дальше мы будем играть с Аргентиной. Это будет тяжёлый матч. Играть против лучшего футболиста в истории. Вы можете сказать, что это просто матч 11 на 11. Но это не так. Нет 11 Месси, он такой единственный. Мы знаем, что весь их состав — это звёзды. На скамейке сидят звёзды — Мартинес (Лисандро. — Прим. «Чемпионата») выходит на замену. Их состав безупречен.

Мне всегда нравился Месси. Я считаю его лучшим футболистом в истории. Я не думаю, что играть против него – это честь. Потому что он просто человек, такой же, как мы все. Честь — играть в плей-офф чемпионата мира. Играй мы с Аргентиной или с Польшей, это всё равно большая честь – представлять Австралию в 1/8 финала чемпионата мира.

Думаю, Месси полон мотивации выиграть турнир, ведь это последний его чемпионат мира. Он хочет закончить его на вершине. Наша задача — предотвратить это. К сожалению, я большой поклонник Месси, но я бы хотел выиграть больше чемпионатов мира, чем это сделает он», — приводит слова Дегенека ESPN.

Матч 1/8 финала между Австралией и Аргентиной состоится уже завтра, 3 декабря. Начало встречи – в 22:00 мск.

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