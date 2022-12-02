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Источник: игрок «Краснодара» Сперцян летом отказался переходить в «Фиорентину»

Источник: игрок «Краснодара» Сперцян летом отказался переходить в «Фиорентину»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отказался от перехода в итальянскую «Фиорентину» в летнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, итальянский клуб обратился к представителям полузащитника, но получил отказ. Отмечается, что до конкретных переговоров дело не дошло. Сейчас Сперцян полностью сосредоточен на «Краснодаре» и хочет помочь команде исправить положение в весенней части сезона.

22-летний армянский полузащитник сыграл в 21 матче Российской Премьер-Лиги и Кубка России, забив десять голов и отдав шесть результативных передач. «Краснодар» занимает восьмое место в таблице РПЛ текущего сезона, набрав 25 очков после 17 сыгранных матчей.

Отметим, что «Фиорентина» в 2021 году приобрела российского форварда Александра Кокорина у московского «Спартака» за € 4,5 млн. За итальянский клуб нападающий сыграл 11 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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