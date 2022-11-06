Сколько же воспитанников потерял «Краснодар»! Вот какой была бы команда мечты Галицкого

На днях стало известно, что «Хапоэль» из Беэр-Шевы в ближайшее время выкупит арендованного у «Краснодара» вингера Магомеда-Шапи Сулейманова. Это значит, что краснодарский клуб окончательно потеряет ещё одного своего воспитанника. Мечта Сергея Галицкого об игре в РПЛ с 11 выпускниками академии по-прежнему остаётся только мечтой. Хотя уже была бы реализована, если бы «быки» сохранили в составе лучших из тех, кого подготовили для профессионального футбола. Вот как могла бы выглядеть основа «Краснодара» из собственной молодёжи.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Самый дорогой воспитанник «Краснодара» (Transfermarkt оценивает его в € 16 млн) по-прежнему в родном клубе. Однако контракт Сафонова завершается летом 2023-го, и пока нет информации о продлении договора. Неужели Матвей хочет уйти? Первого номера сборной России без сомнений подписали бы и «Зенит», и многие клубы Европы. По статистике InStat, Сафонов, как всегда, один из лучших в РПЛ по отражённым ударам – 79% отбитых мячей.

Сергей Волков

Сергей Волков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

20-летний Волков воспользовался шансом закрепиться в основе и в этом сезоне стабильно выходит на позиции правого защитника. Сыграл 18 матчей в РПЛ и Кубке России. Результативными действиями не отметился, но входит в число лучших в лиге по количеству отборов (42) и перехватов (78). Интересный, перспективный игрок. Между тем его контракт тоже истекает летом 2023-го.

Сергей Бородин

Сергей Бородин Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Бородин довольно долго созревал как игрок РПЛ, без особой пользы съездил в аренду в «Уфу». Но в нынешнем сезоне занял место в основе, а в матче с «Уралом» вообще забил гол и сделал голевую передачу. У Сергея мало брака: 89% успешных ТТД, включая 71% выигранных единоборств и 90% точных передач. В результате Бородин получил приглашение в сборную России и в дебютном матче с Кыргызстаном попал в стартовый состав.

Вячеслав Литвинов

Вячеслав Литвинов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

21-летний Литвинов – ещё один свой центральный защитник, часто появляющийся в основе «Краснодара». В российском футболе есть проблемы с подготовкой игроков этого амплуа, но академия Галицкого, похоже, справляется неплохо. У Вячеслава в нынешнем сезоне 16 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых он забил два мяча. Точность передач у него такая же, как у Бородина – 90% доходят до адресата.

Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе Фото: РИА Новости

Позицию левого защитника в «Краснодаре» мог бы закрывать Гогличидзе, выступающий сейчас за «Урал». Но воспитанник «быков» не пригодился клубу. Его четыре раза отправляли в аренду, продавали «Чайке» и выкупали обратно. Наконец, летом 2022-го отпустили в Екатеринбург всего за € 210 тыс. Кажется, Лео стал прибавлять в игре один в один, его при росте около 180 см начали даже ставить в центр. В этом сезоне у универсала, поигравшего за российскую молодёжку, 16 матчей и одна голевая передача.

Александр Черников

Александр Черников Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

В «Краснодаре» вырос едва ли не самый суровый опорный полузащитник РПЛ. За 40 матчей в элите Черников заработал 13 жёлтых и четыре красные карточки. В текущем сезоне тоже успел удалиться до того, как получил травму в сентябре. При этом у Александра хорошая статистика игровых действий – он пасует с точностью 92%, выигрывает 67% единоборств. В следующем году можно ждать Черникова в сборной России.

Даниил Фомин

Даниил Фомин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пожалуй, самая удивительная и обидная потеря «Краснодара». Фомина в возрасте 22 лет продали «Уфе» всего за € 960 тыс., а через год «Динамо» заплатило за центрхава уже € 3,5 млн. Теперь Даниил – капитан бело-голубых, ценная фигура для сборной России. В этом сезоне он в группе лидеров среди всех игроков РПЛ по количеству технико-тактических действий (968 ТТД с 78% успеха), подборам (95) и отборам (32) мяча. Набрал 3+3 в 18 матчах.

Магомед-Шапи Сулейманов

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Сулейманов на пике был дороже всех полевых игроков – воспитанников «Краснодара». Его оценивали в € 12 млн. Сейчас же, оставаясь ещё достаточно молодым футболистом, почти 23-летний вингер тянет всего на € 3 млн, да и столько «Хапоэль» вряд ли за Шапи заплатит. Вызванный болезнью спад в карьере одного из самых талантливых российских игроков нового поколения получился крутым. Но в Израиле Сулейманов находит себя – забил три гола и отдал четыре голевых паса в 15 матчах.

Даниил Уткин

Даниил Уткин Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»​​​​​​​

После яркого прошлого сезона в «Ахмате» Уткин вернулся в «Краснодар», но летом клуб неожиданно продал полузащитника «Ростову». И в его случае речь шла не о самых больших деньгах – € 3 млн. Теперь в статусе игрока сборной России Даниил точно стоит дороже. Он очень хорош и в «Ростове»! У Уткина 3+7 в 18 матчах, хавбек входит в число лидеров РПЛ по статистике технико-тактических действий (1412 ТТД с 79% успеха); ударов (46, в том числе 14 в створ), передач (890), пасов под удар (27), подборов (139) и заработанных на себе фолов (34).

Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Сперцян пока ещё в «Краснодаре», хотя проводящим отличный сезон полузащитником интересуются в Европе. У Эдуарда 9+5 в 18 матчах нынешнего сезона, он среди лучших в РПЛ по ударам (40, в створ – 17), передачам под удар (21) и дриблингу (54 обводки за 83 попытки). Сперцян наряду с Фоминым – самый дорогой полевой игрок из воспитанников «Краснодара»: обоих хавбеков оценивают в € 9 млн. Вот только Эдуард, в отличие от Даниила, выступает не за российскую сборную, а за Армению.

Николай Комличенко

Николай Комличенко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В «Краснодаре», судя по всему, недооценили Комличенко, который в итоге дорос до сборной России. Николай прошёл через три аренды, доказывал свой уровень в Чехии, где стал лучшим бомбардиром лиги. Тем не менее его продали «Младе Болеслав» лишь за € 400 тыс., а чешский клуб, в свою очередь, получил от «Динамо» за трансфер центрфорварда € 3,5 млн. В текущем сезоне у Комличенко 7+7 в 17 матчах, он в числе лучших в РПЛ по количеству ударов в створ (14), единоборств (304) и заработанных фолов (38).

Пожалуй, с таким составом «Краснодар» играл бы как минимум не хуже, чем в своём нынешнем варианте. «Быки», напомним, занимают шестое место после первого круга РПЛ. Тем более и скамейка была бы достаточно глубокой. На ней нашлось бы место для вратаря Дениса Адамова («Сочи»), защитников Алексея Татаева («Алания»), Василия Черова («Факел»), Даниила Корнюшина, полузащитников Ильи Жигулёва (оба – «Нижний Новгород»), Богдана Рейхмена («Торпедо»), Батраза Гурциева («Оренбург»), Артёма Голубева («Уфа»), Олега Ланина («Енисей») и нападающего Ивана Игнатьева («Локомотив»), а также тех воспитанников клуба, которые, как правило, выходят на замены у сегодняшнего «Краснодара».