Португалия впервые в своей истории проиграла матч ЧМ, в котором открыла счёт

Сегодня, 2 декабря, сборные Южной Кореи и Португалии встречались в матче 3-го тура чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне, вмещающем 44 667 человек. Противостояние завершилось со счётом 2:1 в пользу азиатской команды.



Португалия впервые в своей истории проиграла матч чемпионата мира, в котором открыла счёт. До этого португальцы открывали счёт в 18 матчах, выиграв 15 из них.



В 1/8 финала Португалия сыграет с командой, которая займёт второе место в группе G, а Корея встретится со сборной, которая выйдет в плей-офф турнира с первой строчки в том же квартете G. Напомним, в группе G выступают национальные команды Бразилии, Швейцарии, Камеруна и Сербии. Сегодня южноамериканская сборная встретится с командой Камеруна, а швейцарцы, соответственно, сыграют с сербами.