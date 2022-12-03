ФИФА объявила, что резонансный гол Японии в ворота Испании засчитан верно

Пресс-служба ФИФА выступила с заявлением по поводу засчитанного гола сборной Японии в матче со сборной Испании в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Японцы обыграли своих соперников со счётом 2:1.



«Второй гол Японии в их победном матче с Испанией был проверен VAR, чтобы определить, вышел ли мяч из игры.



Официальные лица видеоматча использовали изображения с камеры на линии ворот, чтобы проверить, находится ли мяч частично на линии или нет.



Другие камеры могут давать вводящие в заблуждение изображения, но, судя по имеющимся свидетельствам, мяч не вышел из игры целиком», – говорится в заявлении ФИФА.

Гол Ао Танаки вывел команду в 1/8 финала с первого места на хорватов, а Испания завершила выступления в группе второй и в плей-офф встретится с Марокко.