Форвард «Спартака» Мелёшин: Промес расстроен, что его не позвали в сборную на ЧМ-2022
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Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин рассказал о любимой сборной на ЧМ-2022 и о реакции Квинси Промеса на невызов в сборную Нидерландов.
«Болею за Бразилию. Просто нравится и импонирует команда. У них хорошее нападение. Есть чему у них учиться.
Кто в финале будет играть с Бразилией? Не знаю. Хорошо смотрится сейчас сборная Нидерландов. Даже без Квинси. Он лично мне ничего не говорил про сборную. Квинси расстроен, что его не позвали. В России он неплохо себя проявляет, лучший бомбардир лиги и один из лучших ассистентов. Поэтому ему немного обидно. Он пережил это», — передаёт слова Мелёшина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Сборная Бразилии сыграет в 1/8 финала с Южной Кореей, а Нидерланды — с США.
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- 3 декабря 2022
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