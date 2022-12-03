Форвард «Спартака» Мелёшин: Промес расстроен, что его не позвали в сборную на ЧМ-2022

Нападающий московского «Спартака» Павел Мелёшин рассказал о любимой сборной на ЧМ-2022 и о реакции Квинси Промеса на невызов в сборную Нидерландов.

«Болею за Бразилию. Просто нравится и импонирует команда. У них хорошее нападение. Есть чему у них учиться.

Кто в финале будет играть с Бразилией? Не знаю. Хорошо смотрится сейчас сборная Нидерландов. Даже без Квинси. Он лично мне ничего не говорил про сборную. Квинси расстроен, что его не позвали. В России он неплохо себя проявляет, лучший бомбардир лиги и один из лучших ассистентов. Поэтому ему немного обидно. Он пережил это», — передаёт слова Мелёшина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Сборная Бразилии сыграет в 1/8 финала с Южной Кореей, а Нидерланды — с США.