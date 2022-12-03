Дмитрий Сычёв рассказал, кого считает фаворитами ЧМ-2022 в Катаре

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв назвал фаворитов чемпионата мира — 2022, который проходит в Катаре.

«Конечно, слежу за чемпионатом мира в Катаре. Думаю, любой футболист следит за таким событием. Я болею за Бразилию, но смотрю все матчи. Хочется посмотреть весь футбол. Сербию тоже поддерживал. Расстроился ли от вылета? Это футбол. Конечно, в последнем матче Швейцария была сильнее.



На данный момент трудно определить фаворита. Всё очень необычно: сроки, подготовка к чемпионату мира. Фаворита трудно определить. Конечно, это Франция, Аргентина, Португалия, Бразилия — они выглядят предпочтительнее», — сказал Сычёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.