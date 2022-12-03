Тренер сборной США: у нас нет своего Мемфиса Депая

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер высказался о поражении в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 с Нидерландами (1:3).



«Я думаю, наша команда добилась прогресса, у неё есть чёткая идентичность, игроки бьются друг ради друга. Во время турнира мы много работали в обороне, с хорошей интенсивностью. Если посмотреть на разницу между двумя командами сегодня, у Нидерландов было качество, чтобы реализовать свои моменты, а нам этого сегодня не хватало. Это требует времени, у нас молодой состав. Прямо сейчас у нас нет своего Мемфиса Депая», — приводит слова специалиста RMC Sport.

Команда США завершила выступление на турнире. Нидерланды встретятся с победителем пары Австралия – Аргентина, встреча проходит в эти минуты. Идёт второй тайм, Аргентина ведёт 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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