Тренер сборной США: у нас нет своего Мемфиса Депая

Главный тренер сборной США Грегг Берхалтер высказался о поражении в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 с Нидерландами (1:3).
«Я думаю, наша команда добилась прогресса, у неё есть чёткая идентичность, игроки бьются друг ради друга. Во время турнира мы много работали в обороне, с хорошей интенсивностью. Если посмотреть на разницу между двумя командами сегодня, у Нидерландов было качество, чтобы реализовать свои моменты, а нам этого сегодня не хватало. Это требует времени, у нас молодой состав. Прямо сейчас у нас нет своего Мемфиса Депая», — приводит слова специалиста RMC Sport.
Команда США завершила выступление на турнире. Нидерланды встретятся с победителем пары Австралия – Аргентина, встреча проходит в эти минуты. Идёт второй тайм, Аргентина ведёт 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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