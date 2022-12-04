Маттейс де Лигт высказался о небольшом количестве игрового времени на ЧМ-2022

Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт рассказал, расстраивает ли его частое непопадание в основной состав на чемпионате мира в Катаре. На турнире игрок провёл на поле 90 минут лишь в матче 1-го тура группового этапа с Сенегалом (2:0). В матче 1/8 финала с США де Лигт вышел на замену в концовке матча и провёл на поле лишь одну минуту.
«Честно говоря, это не так уж и расстраивает. Каждый футболист хочет играть, но мы – это команда из 26 игроков. Честно говоря, я сыграл больше, чем ожидал. Я думал, что не проведу на поле ни минуты. Я в порядке. Мы вместе выиграли и вышли в четвертьфинал.
У меня нет проблем со здоровьем. Возможно, тренер не видит меня в составе, я согласен с этим. Я этого ожидал. Так что всё нормально. Я знаю свою роль в команде и усердно тренируюсь каждый день, чтобы стать её важной частью», — приводит слова защитника The Athletic.
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