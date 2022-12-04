Аршавин: мне не хватает звёздочек из Петербурга или хотя бы пацанов из нашей академии
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин рассказал, какого игрока ему не хватает в питерском клубе.
«Когда мы начали выигрывать в «Зените», мы [клуб] уже стали более или менее богатыми. Да, наш «Зенит» стал частью Петербурга, объединял город.
Хотя и сейчас город ходит на «Зенит», людей даже больше на трибунах. Но мне не хватает звёздочек из Петербурга в «Зените» или хотя бы пацанов, которые прошли нашу академию», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».
Андрей Аршавин является заместителем гендиректора «Зенита». Клуб идёт на первом месте по итогам осенней части Российской Премьер-Лиги — 2022/2023. Петербуржцы набрали 42 очка по итогам 17 туров. Также «Зенит» занял третье место в группе В Кубка России.
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