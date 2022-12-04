Депай высмеял уверенного в поражении сборной Нидерландов Чарльза Баркли

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай выложил у себя в «Твиттере» пост, в котором высмеял бывшего баскетболиста из США Чарльза Баркли. «Лает, но не кусается», — написал Мемфис, выложив фото американца. Фамилия «Баркли» созвучна с английским словом «bark», что переводится как «лаять».
Раннее Чарльз Баркли в эфире TNT заявил, что Нидерланды не представляют угрозы для сборной США, и ему было бы интереснее увидеть матч с такими сборными, как Испания, Бразилия или Германия.
Вчера, 3 декабря, сборная Нидерландов обыграла США со счётом 3:1. В четвертьфинале голландцы встретятся со сборной Аргентины. Матч состоится 9 декабря, начало – в 22:00 мск. Ранее Нидерланды и Аргентина встречались в полуфинале ЧМ-2014. Тот матч закончился победой аргентинцев по пенальти.
- 4 декабря 2022
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