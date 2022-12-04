Врач «Спартака» рассказал, почему российские клубы оперируют футболистов за границей

Врач московского «Спартака» Глеб Чернов объяснил, почему российские клубы оперируют футболистов за границей.

«Сейчас это особенно актуальный вопрос. На мой взгляд, дело в том, что у западных специалистов есть уже большая многолетняя история прооперированных игроков, где мы знаем уже и отдалённые последствия и своих игроков уже оперировали там, поэтому резко что-то менять пока нет смысла, плюс это большой риск. Кроме того, если мы посмотрим на наши клиники, то у нас система устроена чуть иначе, во многих европейских клиниках мы можем игрока отдать на весь цикл восстановления: поставит окончательный диагноз, примет решение об операции, выберет технику операции, сделает её и будет целиком вести реабилитацию один и тот же человек. У нас же хирург, как правило, это только операция. Да, мы сотрудничаем с клиниками, даже, например, Smart Recovery забирает пациентов с первого дня и постоянно на связи с хирургами, но всё равно это ещё не идеальная система. Но мы к этому стремимся, думаю, постепенно действительно возможно прийти к тому, что мы будем оперировать всех здесь, но начинать это нужно точно не с главной команды», — сказал Чернов в интервью блогеру Артёму Рыженко.