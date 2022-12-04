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Врач «Спартака» рассказал, почему российские клубы оперируют футболистов за границей

Врач «Спартака» рассказал, почему российские клубы оперируют футболистов за границей
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Врач московского «Спартака» Глеб Чернов объяснил, почему российские клубы оперируют футболистов за границей.

«Сейчас это особенно актуальный вопрос. На мой взгляд, дело в том, что у западных специалистов есть уже большая многолетняя история прооперированных игроков, где мы знаем уже и отдалённые последствия и своих игроков уже оперировали там, поэтому резко что-то менять пока нет смысла, плюс это большой риск. Кроме того, если мы посмотрим на наши клиники, то у нас система устроена чуть иначе, во многих европейских клиниках мы можем игрока отдать на весь цикл восстановления: поставит окончательный диагноз, примет решение об операции, выберет технику операции, сделает её и будет целиком вести реабилитацию один и тот же человек. У нас же хирург, как правило, это только операция. Да, мы сотрудничаем с клиниками, даже, например, Smart Recovery забирает пациентов с первого дня и постоянно на связи с хирургами, но всё равно это ещё не идеальная система. Но мы к этому стремимся, думаю, постепенно действительно возможно прийти к тому, что мы будем оперировать всех здесь, но начинать это нужно точно не с главной команды», — сказал Чернов в интервью блогеру Артёму Рыженко.

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