Магуайр: буду бороться, чтобы вернуться в основу «Манчестер Юнайтед». Я в хорошей форме
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о своих планах в стане «красных дьяволов».
«В клубе присутствует высокий уровень конкуренции среди центральных защитников, но я буду бороться, чтобы вернуться в основу, потому что не люблю не играть. Я в хорошей форме. В последних нескольких матчах за клуб я хорошо себя проявил.
В первую очередь я прислушиваюсь к людям, которых должен слушать — это моя семья, друзья, тренеры, менеджеры и товарищи по команде. Я знаю, что меня ценят в этой команде, это придаёт уверенности.
На игру защитников сейчас смотрят под микроскопом, анализируя каждый пропущенный гол. Всегда есть кто-то виноватый. Думаю, сейчас в этом положении находятся защитники», — приводит слова Магуайра Mirror.
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