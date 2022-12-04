Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джамал Мусиала отреагировал на вылет сборной Германии с чемпионата мира в Катаре

Джамал Мусиала отреагировал на вылет сборной Германии с чемпионата мира в Катаре
Комментарии

Атакующий полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала отреагировал на вылет своей сборной с чемпионата мира в Катаре. Напомним, немцы на групповой стадии выступали в квартете Е, где заняли третью строчку. Команда Ханса-Дитера Флика опередила Коста-Рику, но пропустила в плей-офф Испанию и Японию.

«Мне трудно подобрать нужные слова. Этот чемпионат мира должен был стать для нас чем-то большим, мы запланировали гораздо более высокие цели. Определённо! Огромное разочарование», — написал Мусиала в своём «твиттере».

Полузащитник на чемпионате мира в Катаре провёл все три матча немецкой команды и стал автором одной результативной передачи.

Новость по теме
Мусиала — лидер группового этапа ЧМ по обводкам. Трое лучших — игроки вылетевших команд

Самые дорогие немецкие футболисты за всю историю

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022