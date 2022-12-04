Джамал Мусиала отреагировал на вылет сборной Германии с чемпионата мира в Катаре

Атакующий полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала отреагировал на вылет своей сборной с чемпионата мира в Катаре. Напомним, немцы на групповой стадии выступали в квартете Е, где заняли третью строчку. Команда Ханса-Дитера Флика опередила Коста-Рику, но пропустила в плей-офф Испанию и Японию.



«Мне трудно подобрать нужные слова. Этот чемпионат мира должен был стать для нас чем-то большим, мы запланировали гораздо более высокие цели. Определённо! Огромное разочарование», — написал Мусиала в своём «твиттере».



Полузащитник на чемпионате мира в Катаре провёл все три матча немецкой команды и стал автором одной результативной передачи.

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