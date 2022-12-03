Мусиала — лидер группового этапа ЧМ по обводкам. Трое лучших — игроки вылетевших команд

Полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала стал лучшим среди всех игроков группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре по обводкам, сообщает Opta.

Пятёрка лидеров игроков-дриблёров выглядит так:

Джамал Мусиала (19 обводок, Германия); Альфонсо Дэвис (11, Канада); Мохаммед Кудус (10, Гана); Анхель Ди Мария (9, Аргентина); Килиан Мбаппе (8, Франция).

Помимо Мбаппе, по восемь обводок совершили нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и полузащитник команды Сенегала Исмаила Сарр.

Примечательно, что в тройку лучших по обводкам вошли игроки вылетевших с турнира в Катаре команд. Германия с Мусиалой не смогла выйти из группы с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Канада с Дэвисом заняла последнее место в группе с Марокко, Хорватией и Бельгией, не набрав ни одного очка. Гана с Кудусом не смогла квалифицироваться в плей-офф, заняв последнее место в группе с Португалией, Южной Кореей и Уругваем.

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