Канчельскис: Франция с таким Мбаппе — один из главных претендентов на победу на ЧМ-2022

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о матче 1/8 финала чемпионата мира, в котором сборная Франции обыграла команду Польши со счётом 3:1.



«Абсолютно ожидаемая и уверенная победа сборной Франции. С таким Мбаппе сборная Франция — один из главных претендентов на победу на ЧМ-2022! Скорее всего, дальше у них будет Англия. Интересный получится четвертьфинал. Это будет настоящая проверка для французов. Интересно, как покажет себя золотая молодёжь Англии в таком большом матче», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий.