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Адриано развёлся с женой из-за того, что поехал смотреть с друзьями матч ЧМ-2022

Адриано развёлся с женой из-за того, что поехал смотреть с друзьями матч ЧМ-2022
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Бывший нападающий миланского «Интера» и сборной Бразилии Адриано развёлся со своей супругой Микаэлой Мескитой на 24-й день брака, сообщает Globo Extra.

По сведениям источника, несколько дней назад Адриано отправился навестить друзей в Вила-Крузейро, в северной зоне Рио, и вернулся домой только через два дня. Он уезжал смотреть матч между Бразилией и Швейцарией. Микаэла не приняла извинений после его возвращения домой, а сам Адриано не дал ей никаких объяснений, где он находился. Жена бразильца планировала устроить семейный ужин, однако бывший футболист домой не приходил.

Супруги уже отписались друг от друга в социальных сетях, а девушка также удалила все совместные фото.

Напомним, Адриано выступал за «Интер» с 2001 по 2009 год, периодически уходя в аренду. В составе миланской команды бразилец четырежды выигрывал чемпионат Италии, по два раза – Кубок и Суперкубок страны.

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