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Неймар получил травму в матче с Сербией на ЧМ-2022, подробности, что за травма, сыграет ли Неймар на ЧМ-2022

Травма Неймара всех запутала. Так лидер Бразилии ещё сыграет на чемпионате мира или нет?
Павел Прохоров
Неймар получил травму
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Разбираемся с врачом.

В 1-м туре группы G на ЧМ-2022 Бразилия обыграла Сербию (2:0). Одним из самых заметных игроков у пятикратных чемпионов мира стал Неймар. Форвард «ПСЖ» заработал на себе девять фолов в этом матче – минимум на четыре больше, чем любой другой игрок на этом чемпионате мира. Здоровье Неймара не выдержало: на 79-й минуте встречи он покинул поле из-за болезненной травмы лодыжки. Похоже, уже тогда бразилец понял серьёзность повреждения – он сел на скамейку запасных, закрыл лицо футболкой, а партнёры по команде его утешали.

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Что говорили о травме Неймара

Сразу после матча с Сербией доктор сборной Бразилии Родриго Ласмар дал оценку травме Неймара:

«У Неймара растяжение правой лодыжки. Вы уже могли посмотреть повторы эпизода, там было чётко видно, что это прямая травма вследствие движения колена сербского игрока. У Неймара появился отёк, и мы сразу оказали первую помощь. Дальше – физиотерапевтическое лечение и наблюдение. Мы должны подождать от 24 до 48 часов, чтобы получить более чёткое представление.

Снимок? Запланированного обследования в этом контексте на данную секунду нет, но, если появится необходимость, мы это сделаем. Всё будет решаться, когда выждем время и будем оценивать степень – вероятно, завтра. Наше ожидание – это наблюдение за его ногой. Говорить сейчас о процессе восстановления преждевременно. Важно подождать».

Неймар

Неймар

Фото: Lars Baron/Getty Images

Главный тренер сборной Бразилии Тите был более оптимистичен, заявив, что Неймар ещё сыграет. «Можно быть уверенным в том, что Неймар сыграет на чемпионате мира. Я в этом абсолютно убеждён. Он будет играть. Как раз в отношении Неймара я хочу сделать одно важное замечание. Он остался на поле, несмотря на повреждение, когда чувствовал болевые ощущения в лодыжке, и помог нам забить два гола. Остался, потому что был нужен команде. И в случае с первым голом Неймар принял в атаке решающее участие», – приводит слова Тите Globo.

Однако медицинское обследование показало, что Неймар не сможет помочь сборной Бразилии в ближайших матчах, о чём сообщил журналист Parisien Дани Жил. Согласно сведениям источника, Тите не хочет рисковать форвардом в матче 2-го тура со Швейцарией. Также Неймара поберегут в матче 3-го тура с Камеруном. Идея в том, чтобы бразилец успел качественно восстановиться к плей-офф турнира в Катаре.

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Успеет ли Неймар восстановиться к плей-офф ЧМ-2022?

На этот вопрос «Чемпионату» дал ответ врач академии «Спартака» Никита Карлицкий:

«Неймар сам справился после повреждения, ступал на ногу, хромал. Это свидетельствует о том, что связки не порваны до конца. Грубо говоря, вывих лодыжки — это растяжение капсулы. Если бы это был полный вывих и он не мог самостоятельно наступать на ногу — это было бы более серьёзное повреждение. То, что он ближайшие два матча пропустит — скорее всего, так и будет. Но говорить, что чемпионат мира для него закончен — это большой вопрос. Чисто гипотетически Неймар может помочь сборной Бразилии в последнем матче со сборной Камеруна, который пройдёт в следующую пятницу.

При растяжении связок очень хорошо и эффективно помогает тейпирование, – продолжил врач. – Когда снаружи жёсткими тейпами фиксируется сустав. Повреждение связок голеностопа для футболистов — это обыденное дело, и это часто не мешает им продолжать дальше играть. Большой отёк не свидетельствует о том, что это серьёзная травма. Если бы так отекло колено, было бы всё плохо. При должном лечении, желании футболиста и отсутствии нюансов, невидимых нам, есть шанс, что Неймар поможет команде, если она выйдет из группы».

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