Гарри Кейн поделился ожиданиями от встречи с Францией в четвертьфинале чемпионата мира
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от матча с командой Франции в четвертьфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Нам будет очень тяжело против Франции в четвертьфинале. Это отличная команда, действующие чемпионы, мы знаем, что нам предстоит очень тяжёлый вечер. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться перед этим очень важным матчем. Но это чемпионат мира, и нам предстоит играть с лучшими командами планеты», — приводит слова Кейна L'Equipe.
Сборная Франции смогла пробиться в четвертьфинал, обыграв национальную команду Польши (3:1). Англичане обыграли в 1/8 финала турнира в Катаре сборную Сенегала (3:0). Команды Франции и Англии сыграют в четвертьфинале 10 декабря. Начало матча – в 22:00 мск.
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