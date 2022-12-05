«Рома» хочет подписать защитника «Барселоны» в зимнее трансферное окно

Итальянская «Рома», которую слухи ранее связывали с желанием подписать защитника «Барселоны» Эктора Бельерина, хочет осуществить этот переход в зимнее трансферное окно — за полгода до истечения контракта футболиста. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Моуринью раскритиковал Рика Карсдорпа за плохую игру в матче с «Сассуоло», а затем намекнул, что ему нужно найти новый клуб. Бельерин может сменить его по позиции.



27-летний Бельерин — воспитанник «Барселоны». Он покинул клуб в 2011 году и вернулся свободным агентом летом 2022 года. В пяти матчах нынешнего сезона Эктор провёл на поле 321 минуту, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2023-го.

«Барселона» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Осасуной» в последнем матче перед ЧМ-2022. Видеоролик: