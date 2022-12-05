Диаш — о скандалах с Роналду: СМИ вмешиваются в дела команды, но это придаёт нам силы

Центральный защитник сборной Португалии Рубен Диаш поделился мнением о предстоящей встрече со Швейцарией в рамках 1/8 финала чемпионата мира, а во время ответа на вопрос о реакции Криштиану Роналду на замену в игре с Южной Кореей раскритиковал вмешательство СМИ в дела команды.
«Мы ожидаем матча высокого уровня. По-другому и быть не могло, особенно учитывая стадию соревнования, в которой мы участвуем. Мы сосредоточены на себе и прекрасно осознаём, как Швейцария может повлиять на игру. Но в первую очередь мы думаем о себе и о том, что мы должны делать на поле.
Что я думаю о поведении Роналду в игре с Кореей? Я думаю, что этот вопрос должен быть задан Криштиану. Что я должен сказать, так это то, что особенно на данном этапе мы чувствуем, что пресса сильно вмешивается в дела команды, включая Роналду и всех остальных игроков. Вместо того чтобы разделять нас, это даёт нам ещё большую силу. Нам нужна эта сила и эта хорошая, позитивная энергия», — приводит слова Диаша издание Marca.
- 5 декабря 2022
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