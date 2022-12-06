Никола Влашич: допускаю, что в будущем ещё поиграю в России. Я очень люблю Москву

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич ответил на вопрос, вернётся ли он когда-нибудь в Россию в качестве футболиста.

«Конечно, я допускаю, что в будущем ещё поиграю в России. Повторюсь, очень люблю Москву, у меня только хорошие воспоминания о ЦСКА. Готов вернуться только в ЦСКА? Кто знает, что будет в будущем, ха-ха. Но сейчас, конечно, я фанат ЦСКА», — сказал Влашич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в данный момент Никола Влашич выступает за итальянский «Торино» в Серии А на правах аренды. У «быков» есть опция выкупа хорватского футболиста, но пока неизвестно, активируют ли они данный пункт. Влашич перешёл из ЦСКА в лондонский «Вест Хэм» летом 2021 года за сумму около € 30 млн.

Полностью интервью с Влашичем читайте на «Чемпионате» в ближайшее время