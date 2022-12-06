Сергей Юран сравнил игру Бразилии на ЧМ-2022 и турнире в России в 2018-м

Бывший тренер «Химок» Сергей Юран сравнил выступление сборной Бразилии на чемпионатах мира в России и в Катаре. В 2018 году пентакампеоны завершили выступление на стадии четвертьфинала, уступив Бельгии — 1:2. На текущем турнире в 1/4 финала «селесао» встретятся с Хорватией.



«Бразильцы в большей степени отошли от Joga Bonita. Показательным был чемпионат мира в России, где бразильцы хотели феерить и выигрывать. Здесь они проанализировали, что нужно действовать командой и при обороне, и при атаке. Играет роль феерическая обученность футболистов. Всё это работает.



Тот же Неймар отрабатывает в обороне. Если на чемпионате мира в России каждый старался что-то сделать индивидуально и не было такой командной игры, то здесь заслуга тренера, что он донёс игровую мысль: вы можете привезти кубок в Бразилию, но нужна целостность командной игры.



Важно после забитых мячей не думать, что всё хорошо. Нужно играть от первой и до последней минуты. Если будет обратное, то у бразильцев могут возникнуть проблемы», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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