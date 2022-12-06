Бруну Фернандеш: не чувствую дополнительного давления из-за лидерства в сборной Португалии

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш ответил на вопрос, чувствует ли он дополнительное давление из-за того, что является одним из лидеров национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

«Я не чувствую этого. Моя цель – помочь команде и наилучшим образом представить свою страну. Чувствую давление только из-за того, что представляю свою страну, свой народ, семью, друзей. За мной наблюдают все те, кто на протяжении многих лет видел, как я расту, а также те, кто за годы моей пока ещё недолгой карьеры видел, как я играю.



Очевидно, что самая большая ценность, которая у нас есть — представлять нашу страну, это самое большое давление. Но это очень положительное чувство, потому что выступления за страну — огромная привилегия», — приводит слова Фернандеша официальный сайт ФИФА.



Сборная Португалии встретится со Швейцарией сегодня, 6 декабря, в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Новость по теме Главный тренер Португалии не смог ответить на вопрос о переходе Роналду в «Аль-Насср»

Разлад в Португалии? Это реакция Бруну на интервью Роналду?