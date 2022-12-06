Роман Павлюченко: очень сильно удивлён вылету Испании с чемпионата мира. Я просто в шоке!

Бывший футболист «Тоттенхэма», «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко прокомментировал поражение Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти).

«Я очень сильно удивлён вылету сборной Испании с чемпионата мира. Я просто в шоке! Думал, что они отгрузят Марокко два-три мяча и спокойно пройдут дальше.



Пенальти — это всегда лотерея. Наверное, марокканцы и надеялись на эту серию. Не думаю, что это карма вернула им за поражение Японии. Возможно, они неправильно подошли психологически к этому матчу, произошла недооценка соперника. Испания вылетела с турнира, но я не расстроен этому, потому что моя сборная уже в четвертьфинале! За кого я болею? А это секрет, пока не буду говорить» — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.