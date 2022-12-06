Сёмин рассказал, что общего у матча Испании с Марокко на ЧМ-2022 и игры с Россией в 2018-м
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Бывший тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Сёмин сравнил победу сборной Марокко над Испанией в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2022 и успешное выступление России в игре с испанской командой на аналогичной стадии турнира в 2018 году.
«Не напоминает ли мне матч Марокко встречу испанцев с российской сборной в «Лужниках» в 2018-м? Может быть, да. Тогда Черчесов тоже идеально выстроил команду тактически. Он полностью заблокировал лучшие качества испанцев, точно так же это сделали сегодня марокканцы. Россия и Марокко танцевали от своих возможностей, не неслись вперёд сломя голову, поэтому и добились своих побед. Так и нужно играть против сборной Испании», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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