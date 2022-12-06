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Состояние здоровья Пеле улучшилось

Состояние здоровья Пеле улучшилось
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Состояние здоровья 82-летнего Пеле, находящегося в больнице в Сан-Паулу, улучшилось.

«Эдсон Арантес ду Насименту был госпитализирован в больницу Альберта Эйнштейна 29-го числа для повторной оценки химиотерапевтического лечения опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре 2021 года.

Больной продолжает терапию, в частности респираторной инфекции, с улучшением общего состояния. Он остаётся в общей комнате со стабильными жизненными показателями, в сознании и без дальнейших осложнений», — приводит заявление больницы Альберта Эйнштейна Globo.

Ранее появлялась информация, что легендарный бразильский футболист не реагирует на химиотерапию и ему оказывается паллиативная помощь, предназначенная для облегчения боли последних дней человека. Сам бразилец выступил с заявлением, чтобы успокоить болельщиков. Врачи сообщили, что его состояние стабилизировалось.

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