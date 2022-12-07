Португалия в третий раз вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Поделиться
В матче 1/8 финала чемпионата мира Португалия разгромила сборную Швейцарии со счётом 6:1. Благодаря этой победе команда Фернанду Сантуша вышла в четвертьфинал мундиаля.
Португальцы впервые в своей истории забили шесть голов в матче плей-офф чемпионата мира, а также в третий раз в своей истории вышли в четвертьфинал чемпионата мира. До этого они доходили до 1/4 финала в 1966 и 2006 годах.
Гонсалу Рамуш открыл счёт на 17-й минуте встречи, на 33-й минуте Пепе забил головой после углового, в начале второго тайма Рамуш оформил дубль, а на 56-й минуте Рафаэл Геррейру забил четвёртый гол. На 58-й минуте Мануэль Аканджи отыграл один мяч. На 67-й минуте Рамуш забил пятый мяч португальцев, а на 92-й минуте Рафаэл Леау забил шестой гол команды.
Комментарии
- 7 декабря 2022
-
01:42
-
01:24
-
01:00
-
00:58
-
00:55
-
00:53
-
00:40
-
00:39
-
00:25
-
00:21
-
00:06
-
00:04
- 6 декабря 2022
-
23:55
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:42
-
23:35
-
23:29
-
23:28
-
23:20
-
23:18
-
23:16
-
23:13
-
23:11
-
23:00
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:35
-
22:34
-
22:33
-
22:18
-
22:02
-
21:59
Партнерский контент