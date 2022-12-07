Аршавин не назвал Семака лучшим тренером первой половины нынешнего сезона РПЛ
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Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выбрал лучшего тренера в чемпионате России по футболу по итогам первой половины сезона-2022/23.
«Лучший тренер? Марцел Личка. Он заслужил — «Оренбург» при нём преобразился», — цитирует Аршавина Sport24.
Марцел Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под его руководством команда достигла повышения в классе, вернувшись в РПЛ в минувшем сезоне. До «Оренбурга» чешский специалист тренировал брестское «Динамо» в чемпионате Беларуси и привёл его в золотым медалям первенства.
Под руководством 45-летнего уроженца Остравы «Оренбург» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне, опережая идущий восьмым «Краснодар» по дополнительным показателям.
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