Аршавин: скажу конкретно: есть игроки, которые интересовали «Зенит» до ЧМ-2022

Бывший игрок «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин признался, что ещё до начала чемпионата мира 2022 года были футболисты, которые интересовали питерскую команду. Мундиаль проходит в Катаре.



«Надо адекватно оценивать ситуацию, в которой мы находимся. Навряд ли футболисты, выступающие на чемпионате мире, поставят в приоритет приехать выступать в Россию. Скажу конкретно: есть игроки, которые интересовали «Зенит» до ЧМ. Я знаю о нескольких таких. Но эти футболисты уже оформили переход в другие клубы», — приводит слова Аршавина Sport24.



Вчера, 6 декабря, стали известны последние участники четвертьфинальной стадии катарского мундиаля. Ими стали сборные Марокко и Португалии, которые оказались сильнее сборных Испании и Швейцарии соответственно.

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Самые дорогие футболисты ЧМ-2022. Видеоролик: