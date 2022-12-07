Булыкин: испанцы летят домой с ЧМ в Катаре и в самолёте до сих пор перепасовываются
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Экс-форвард «Аякса» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 Марокко — Испания (0:0, 3:0 — по пенальти).
«Это сенсация. Испанцы должны были извлечь урок из прошлого чемпионата мира и играть результативнее. Однако они продолжили держать мяч без большого количества ударов по воротам — это снова сыграло с ними плохую шутку. Уже анекдот придумали, что испанцы летят домой с чемпионата мира и в самолёте до сих пор перепасовываются», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сборная Марокко сыграет в 1/4 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Португалии. Португальцы накануне разгромили Швейцарию со счётом 6:1.
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