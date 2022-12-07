Валерий Кечинов: Швейцария в матче с Португалией была неузнаваема. Удивлён разгромом
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал разгромную победу сборной Португалии в матче 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарией. Игра завершилась со счётом 6:1 в пользу португальцев — именно они получили путёвку в четвертьфинал мирового первенства в Катаре.
«Я удивлён разгромом. Никогда бы не подумал, что в 1/8 финала португальцы с таким счётом выиграют. Да, я бы поставил на победу Португалии, но не с таким счётом. Швейцария неплохо играла в группе, но вчера она была не готова. Что-то произошло психологически, команда была просто неузнаваема», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, в 1/4 финала сборная Португалии встретится с национальной командой Марокко.
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- 7 декабря 2022
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