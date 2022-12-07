Чемпионом мира станет одна из этих сборных! Рейтинг фаворитов ЧМ-2022

Великолепные Бразилия, Англия или Франция? Аргентина с Месси или Португалия без Роналду? А может, Хорватия, Нидерланды или вообще Марокко?

Кубок мира выходит на финишную прямую! Уже 9 декабря начнётся стадия четвертьфиналов, где сразятся восемь лучших сборных планеты прямо сейчас. И мы запускаем новый рейтинг фаворитов – топ, который формируют читатели.

Ранее вы формировали Рейтинг фаворитов группового этапа и Рейтинг сборных на стадии 1/8 финала. Практически все лидеры в итоге подтвердили свой статус, кроме Германии (на стадии группы) и Испании (в 1/8 финала). Как будет теперь? Решаете вы!

Этот Рейтинг, как и все остальные, формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.