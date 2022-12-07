Чемпионом мира станет одна из этих сборных! Рейтинг фаворитов ЧМ-2022

Кубок мира выходит на финишную прямую! Уже 9 декабря начнётся стадия четвертьфиналов, где сразятся восемь лучших сборных планеты прямо сейчас. И мы запускаем новый рейтинг фаворитов – топ, который формируют читатели.
Ранее вы формировали Рейтинг фаворитов группового этапа и Рейтинг сборных на стадии 1/8 финала. Практически все лидеры в итоге подтвердили свой статус, кроме Германии (на стадии группы) и Испании (в 1/8 финала). Как будет теперь? Решаете вы!
Этот Рейтинг, как и все остальные, формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме. Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Самая карнавальная сборная ЧМ-2022. У «пентакампеонов» всё в порядке – насколько это вообще возможно на крупном турнире. 10 танцев на 10 голов заготовили. Все 26 футболистов (в том числе третий вратарь!) уже сыграли. Даже Неймар уже здоров и весел. Групповой этап и 1/8 финала бразильцы преодолели играючи. Да, резервным составом проиграли Камеруну, зато отыгрались на сборной Южной Кореи. При этом сборная Бразилии ещё и очень рациональная команда, что пригодится в матчах плей-офф.
В четвертьфинале ЧМ-2018 бразильцы неожиданно (ну ведь это же бразильцы!) уступили сборной Бельгии (1:2). В последний раз они брали Кубок мира в 2002 году. Всего же на счету Бразилии пять чемпионских титулов: 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002. Это рекордный показатель.
⭐ Лучший игрок на ЧМ-2022: Ришарлисон
Нападающий забил три гола и не собирается останавливаться. Но в плей-офф бремя лидерства просто обязан взять на себя Неймар, главная звезда предыдущего поколения.
1/8 финала: Бразилия – Южная Корея – 4:1.
Голы: Винисиус, 7 – 1:0, Неймар, 13 (пен.) – 2:0, Ришарлисон, 29 – 3:0, Пакета, 36 – 4:0, Пэк Сын Хо, 76 – 4:1.
Группа G
Две победы и поражение в трёх матчах. Первое место в группе G. 3 забитых и 1 пропущенный гол.
Первый матч: Бразилия — Сербия — 2:0.
Голы: Ришарлисон, 62 — 1:0, Ришарлисон, 73 — 2:0.
Второй матч: Бразилия – Швейцария – 1:0.
Гол: Каземиро, 83 – 1:0.
Третий матч: Камерун — Бразилия – 1:0.
Гол: Абубакар, 90+2 – 1:0.
Есть ощущение, что сборная Франции, если нужно, может уничтожить любую команду (с Тунисом вот, к примеру, не было такой необходимости). Атака французов настолько хороша, что позволяет закрывать глаза на не всегда безупречные действия в защите. Ну и то, что у многих игроков есть победный опыт ЧМ-2018, является весомым подспорьем.
На турнире в 2018 году французы в четвертьфинале одолели Уругвай (2:0), после чего обыграли Бельгию (1:0) в полуфинале и Хорватию (4:2) в финале. «Трёхцветные» во второй раз в своей истории выиграли чемпионат мира. До этого они победили на домашнем для себя ЧМ-1998. Теперь идут за третьим Кубком.
⭐ Лучший игрок на ЧМ-2022: Килиан Мбаппе
23-летний форвард сверкает и забил уже пять голов. Прямо сейчас Мбаппе – явный претендент на звание лучшего бомбардира турнира, а то и MVP. Как его закрыть, вообще никто не понимает.
1/8 финала, 4 декабря, 18:00: Франция – Польша – 3:1.
Голы: Жиру, 44 – 1:0, Мбаппе, 74 – 2:0, Мбаппе, 90+1 – 3:0, Левандовски, 90+9 (пен.) — 3:1.
Группа D
Две победы и поражение в трёх матчах. Первое место в группе D. 6 забитых и 3 пропущенных гола.
Первый матч: Франция — Австралия — 4:1.
Голы: Гудвин, 9 — 0:1, Рабьо, 27 — 1:1, Жиру, 32 — 2:1, Мбаппе, 68 — 3:1, Жиру, 71 — 4:1.
Второй матч: Франция – Дания – 2:1.
Голы: Мбаппе, 61 – 1:0, А. Кристенсен, 68 – 1:1, Мбаппе, 86 — 2:1.
Третий матч: Тунис – Франция – 1:0.
Голы: Хазри, 58 – 1:0.
Какой сюжет! Криштиану Роналду остаётся в запасе на 1/8 финала, а его молодой сменщик Гонсалу Рамуш делает хет-трик и разносит команду Швейцарии. Так убедительно на ЧМ-2022 сборная Португалии ещё не выглядела. Точнее, сверкала моментами – когда Роналду уходил с поля. Потенциал состава огромен.
Лучший результат Португалии – бронза, но было это аж в 1966 году. На ЧМ-2006 проиграли немцам в матче за третье место.
⭐ Лучший игрок на ЧМ-2022 – Бруну Фернандеш
Спокойный лидер, контролирующий игру. В Катаре набрал пять баллов за результативность: два гола и три ассиста.
1/8 финала: Португалия – Швейцария – 6:1.
Голы: Рамуш, 17 – 1:0, Пепе, 33 – 2:0, Рамуш, 51 – 3:0, Геррейру, 55 – 4:0, Аканджи, 58 – 4:1, Рамуш, 67 – 5:1, Леау, 90+2 – 6:1.
Группа H
Две победы и поражение в трёх матчах. Первое место в группе H. 6 забитых и 4 пропущенных гола.
Первый матч: Португалия — Гана — 3:2.
Голы: Роналду, 65 (пен.) — 1:0, Айю, 73 — 1:1, Феликс, 78 — 2:1, Леау, 80 — 3:1, Букари, 89 — 3:2.
Второй матч: Португалия — Уругвай — 2:0.
Голы: Фернандеш, 54 – 1:0, Фернандеш, 90+3 (пен.) – 2:0.
Третий матч: Южная Корея – Португалия – 2:1.
Голы: Орта, 5 – 0:1, Ким Юнь Квон, 27 – 1:1, Хван Хи Чан, 90+1 – 2:1.
Сенсационное (и весьма полезное) поражение 1:2 от Саудовской Аравии выбило бы из колеи какую-нибудь другую сборную, но не эту. Далее выяснилось, что Аргентина делегировала на турнир не только кучу классных игроков, но и коллектив, сплотившийся вокруг своего лидера. Как ни банально, но Лео Месси — душа и сердце сборной Аргентины.
Аргентинцы не добрались до четвертьфинала ЧМ-2018, проиграв Франции (3:4) в 1/8 финала. А на турнире 2014 года в Бразилии команда на этой стадии обыграла Бельгию (1:0). Но главный матч – финал — проиграла немцам (0:1). Сборная Аргентины дважды становилась чемпионом мира: в 1978 и 1986 годах.
⭐ Лучший игрок на ЧМ-2022: Лионель Месси
И это не приз за былые заслуги. Месси трижды отметился на ЧМ-2022 голом. Когда он на поле, защитники соперника уделяют ему максимум внимания, а остальные получают больше свободы. Суперсила Месси, позволяющая ему в одиночку решать матчи, тоже не испарилась.
1/8 финала: Аргентина – Австралия – 2:1.
Голы: Месси, 35 – 1:0, Альварес, 57 – 2:0, Фернандес (авт.), 77 – 2:1.
Группа С
Две победы и поражение в трёх матчах. Первое место в группе C. 5 забитых и 2 пропущенных гола.
Первый матч: Аргентина — Саудовская Аравия — 1:2.
Голы: Месси, 10 (пен.) — 1:0, Аль-Шехри, 48 — 1:1, Аль-Давсари, 53 — 1:2.
Второй матч: Аргентина – Мексика – 2:0.
Голы: Месси, 64 – 1:0, Фернандес, 87 – 2:0.
Третий матч: Польша – Аргентина – 0:2.
Голы: Мак Аллистер, 46 – 0:1, Альварес, 67 – 0:2.
Сборная Англии одержала три крупные победы в четырёх матчах. И это при том, что команда ещё не вышла на проектную мощность — просто не было необходимости. Тренерский штаб во главе с Гаретом Саутгейтом грамотно подготовил игроков к турниру, опираясь на опыт ЧМ-2018 и Евро-2020. Команда стала опытнее, переключает режимы и при необходимости включает индивидуально сильные качества.
Англия сравнительно легко прошла свой предыдущий четвертьфинал на ЧМ. В 2018 году оказались повержены шведы (2:0). Для англичан то был первый с 1990 года выход в полуфинал мундиаля. Единственный же титул родоначальники добыли на домашнем для себя ЧМ в 1966 году.
⭐ Лучший игрок на ЧМ-2022: Гарри Кейн
Не смотрите на статистику (один гол), трансформация Кейна – один из самых интересных сюжетов этого Кубка мира. Капитан сборной Англии пашет ради команды, конструирует атаки, но может и расправить крылья.
1/8 финала: Англия – Сенегал – 2:1.
Голы: Хендерсон, 38 – 1:0, Кейн, 45+3 – 2:0, Сака, 57 – 3:0.
Группа С
Две победы и ничья в трёх матчах. Первое место в группе B. 9 забитых и 2 пропущенных гола.
Первый матч: Англия — Иран — 6:2.
Голы: Беллингем, 35 — 1:0, Сака, 43 — 2:0, Стерлинг, 45+1 — 3:0, Сака, 62 – 4:0, Тареми, 65 – 4:1, Рашфорд, 71 — 5:1, Грилиш, 90 — 6:1, Тареми, 90+13 (пен.) — 6:2.
Второй матч: Англия – США – 0:0.
Третий матч: Уэльс – Англия – 0:3.
Голы: Рашфорд, 50 – 0:1, Фоден, 52 – 0:2, Рашфорд, 68 — 0:3.
Главная сенсация четвертьфиналов. Марокко – отлично сложенная команда с индивидуально яркими футболистами. У этих парней есть четкий план и характер. Если на групповом этапе им сопутствовала удача, то в 1/8 финала марокканцы просто оказались сильнее. Задушили все атаки испанцев и на исключительной уверенности взяли серию пенальти.
1/4 финала – лучший результат Марокко на чемпионатах мира. В 1986 году была стадия 1/8, где «атласские львы» проиграли ФРГ (0:1).
⭐ Лучший игрок на ЧМ-2022: Ромен Сес
В сборной Марокко много звёзд, взять хотя бы Хакими, Мазрауи, Амрабата, Зиеша, Эн-Несири. Но настоящий лидер – капитан и центральный защитник Ромен Сес.
1/8 финала: Марокко – Испания – 0:0 (пен. 3:0).
Группа F
Ничья и две победы в трёх матчах. Первое место в группе F. 4 забитых и 1 пропущенный гол.
Первый матч: Марокко — Хорватия — 0:0.
Второй матч: Бельгия — Марокко — 0:2.
Голы: Сес, 73 — 0:1, Абухляль, 90+2 – 0:2.
Третий матч: Канада – Марокко – 1:2.
Голы: Зиеш, 4 – 0:1, Эн-Несири, 23 – 0:2, Агер, 40 (авт.) – 1:2.
В чём истинная сила этой сборной Нидерландов, по большому счёту пока загадка. В Катаре футболисты Луи ван Гала ещё не играли с по-настоящему топовым соперником. Все четыре игры команда провела в энергосберегающем режиме, включаясь на полную, лишь когда это было действительно необходимо. Это наверняка задумка Ван Гала, который решил в этот раз распределить силы и подойти к решающим матчам с заряженными игроками.
Нидерланды сенсационно не попали на ЧМ-2018, а в четвертьфинале ЧМ-2014 команда не без труда прошла сборную Коста-Рики, одержав победу лишь в серии пенальти. Тогда, напомним, основного вратаря Яспера Силессена специально заменили на Тима Крула в концовке дополнительного времени, и сменщик потянул два удара в серии. В полуфинале лишь по пенальти уступили Аргентине – 0:0 (2:4 пен.). Высшее же достижение Нидерландов на Кубке мира — выход в финал. «Оранжевые» трижды — в 1974, 1978 и 2010 годах — проигрывали главный матч четырёхлетия.
⭐ Лучший игрок на ЧМ-2022: Коди Гакпо
23-летний нападающий блистает в атаке «Оранье» – трижды забил в группе. Гакпо – разносторонний игрок, способный забить любой ногой, прыгучий, с хорошим дриблингом и дальним ударом.
1/8 финала: Нидерланды – США – 3:1.
Голы: Депай, 10 – 1:0, Блинд, 45+1 – 2:0, Райт, 76 – 2:1, Думфрис, 81 – 3:1.
Группа А
Две победы и ничья в трёх матчах. Первое место в группе А. 5 забитых и 1 пропущенный гол.
Первый матч: Сенегал — Нидерланды — 0:2.
Голы: Гакпо, 84 — 0:1, Классен, 90+9 — 0:2.
Второй матч: Нидерланды — Эквадор – 1:1.
Голы: Гакпо, 6 – 1:0, Валенсия, 49 – 1:1.
Третий матч: Нидерланды – Катар – 2:0.
Голы: Гакпо, 26 – 1:0, де Йонг, 49 – 2:0.
Процесс смены поколений у хорватов затянулся, но на этот чемпионат мира, кажется, сил хватит. Заслуженные ветераны ещё не начали сдавать, а опыт больших побед никуда от них не делся. Нервы у хорватов — как сталь. Во многом за счёт этого команда удержала ничью с Бельгией в решающем матче группы и ответила на гол Японии в 1/8 финала. Ну а выиграть серию пенальти — дело техники. И таланта вратаря Доминика Ливаковича.
В четвертьфинале ЧМ-2018 хорваты обыграли Россию — разумеется, отыгравшись по ходу матча. И, конечно, в серии пенальти. На том турнире балканская сборная показала свой лучший результат в истории чемпионатов мира. Хорватия дошла до финала, где проиграла французам (2:4). До этого главным успехом сборной была бронза ЧМ-1998.
⭐ Лучший игрок на ЧМ-2022: Лука Модрич
Одна из граней треугольника в центре поля: Брозович – Ковачич – Модрич. 37-летний волшебник по-прежнему здорово управляет игрой.
1/8 финала: Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3).
Голы: Маэда, 43 – 1:0, Перишич, 55 – 1:1.
Группа F
Две ничьих и победа в трёх матчах. Второе место в группе F. 4 забитых и 1 пропущенный гол.
Первый матч: Марокко — Хорватия — 0:0.
Второй матч: Хорватия – Канада – 4:1.
Голы: Дэвис, 2 – 0:1, Крамарич, 36 – 1:1, Ливайя, 44 – 2:1, Крамарич, 70 – 3:1, Майер, 90+4 – 4:1.
Третий матч: Хорватия — Бельгия – 0:0.
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