Хорватия — Бразилия: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

Сегодня, 9 декабря, пройдёт игра сборных Хорватии и Бразилии в рамках 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре. Прямая трансляция начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!».
В прошлой стадии турнира хорватская национальная команда встречалась со сборной Японии. В тяжёлом противостоянии команды забили по голу в основное время и решили судьбу путёвки в четвертьфинал в серии пенальти. Здесь успешнее оказались хорваты (1:1, 3:1 — по пенальти).
Бразилия в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года разгромила Южную Корею. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу бразильцев.
Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
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