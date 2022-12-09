Хорватия — Бразилия: прямая трансляция матча чемпионата мира — 2022 начнётся в 18:00

Сегодня, 9 декабря, пройдёт игра сборных Хорватии и Бразилии в рамках 1/4 финала чемпионата мира — 2022 в Катаре. Прямая трансляция начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч!».



В прошлой стадии турнира хорватская национальная команда встречалась со сборной Японии. В тяжёлом противостоянии команды забили по голу в основное время и решили судьбу путёвки в четвертьфинал в серии пенальти. Здесь успешнее оказались хорваты (1:1, 3:1 — по пенальти).



Бразилия в 1/8 финала чемпионата мира 2022 года разгромила Южную Корею. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу бразильцев.



Чемпионат мира по футболу — 2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Страна впервые принимает турнир. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.