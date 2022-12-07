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Нуну Мендеш и Данилу Перейра покинут расположение сборной Португалии

Нуну Мендеш и Данилу Перейра покинут расположение сборной Португалии
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Футболисты сборной Португалии Нуну Мендеш и Данилу Перейра не смогут поддержать свою национальную команду на чемпионате мира. Они оба получили травмы по ходу турнира и теперь покинут Катар, чтобы вернуться в расположение «ПСЖ».

Данилу Перейра получил перелом рёбер во время тренировки, из-за чего больше не смог выступать за команду. Нуну Мендеш травмировал бедро в игре с Уругваем и также выбыл на долгий срок. Оба хотели остаться в расположении сборной, но после переговоров между национальной командой и французским клубом было принято решение вернуть игроков в Париж.

Португалия продолжает выступление на чемпионате мира. Уже в субботу, 10 декабря, подопечные Фернанду Сантуша сыграют в четвертьфинале со сборной Марокко, которая ранее в серии послематчевых пенальти обыграла национальную команду Испании (3:0).

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