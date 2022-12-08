Кузнецов: бразильцы — артисты. Показывают хороший футбол, играют на публику. Загляденье!

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил выступление сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.



«В матче Бразилии и Хорватии фаворит ясен. Бразильцы наголову выше соперника по организации игры, исполнителям, по медийности футболистов. Они просто артисты. Не только показывают хороший футбол, но ещё и на публику играть умеют.

Посмотрите, какие они голы забивают – одно загляденье смотреть игру! Здесь 60 на 40 в пользу Бразилии. Скорее всего, бразильцы победят», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря. Катар впервые в своей истории принимает футбольное мировое первенство. Проведение ЧМ-2022 в зимнее время года обусловлено чрезмерной летней жарой в Катаре.