Кузнецов: бразильцы — артисты. Показывают хороший футбол, играют на публику. Загляденье!

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил выступление сборной Бразилии на чемпионате мира в Катаре.
«В матче Бразилии и Хорватии фаворит ясен. Бразильцы наголову выше соперника по организации игры, исполнителям, по медийности футболистов. Они просто артисты. Не только показывают хороший футбол, но ещё и на публику играть умеют.
Посмотрите, какие они голы забивают – одно загляденье смотреть игру! Здесь 60 на 40 в пользу Бразилии. Скорее всего, бразильцы победят», – сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Напомним, чемпионат мира проходит с 20 ноября по 18 декабря. Катар впервые в своей истории принимает футбольное мировое первенство. Проведение ЧМ-2022 в зимнее время года обусловлено чрезмерной летней жарой в Катаре.
- 8 декабря 2022
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