Филлипс: не могу спорить с тем, что нахожусь на скамейке запасных

Полузащитник сборной Англии Калвин Филлипс высказался о своей роли в команде на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Я не верил, что смогу сыграть в этих матчах, но благодаря тяжёлой работе, которую я проделал, у меня есть шанс попасть в состав и, надеюсь, сыграть с Францией. Всё из-за того, что я так часто получал травмы за последний год, а незадолго до старта турнира ещё и получил травму плеча. В глубине души мне всегда казалось, что я не буду играть здесь, и я вроде как уже смирился с этим.



Наслаждаюсь и получаю массу удовольствия. Я играю не так много, что может расстраивать. Но когда смотрю на футболистов, которые выходят на поле, на то, насколько хорошо они играют, я не могу спорить. Мне просто нужно продолжать играть и становиться сильнее, чтобы когда я выйду на поле, постараться внести свой вклад и быть настолько уверенным, насколько возможно», — приводит слова Филлипса Sky Sports.

Сборная Англии сыграет с Францией в матче 1/4 финала ЧМ-2022 в субботу, 10 декабря. Начало матча — в 22:00 мск.

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