Главные провалы ЧМ-2022. Антирейтинг сборных

Большие турниры не только подсвечивают лучших игроков и лучшие сборные, но и выявляют проблемные команды. На чемпионате мира в Катаре провалов достаточно. И речь не о стране-хозяйке – от катарцев никто и не ждал искромётного футбола и подвигов. Мы выделили семь команд, которые провели отвратительный турнир – по игре, по результату или по всему вместе.

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