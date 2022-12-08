Главные провалы ЧМ-2022. Антирейтинг сборных

Большие турниры не только подсвечивают лучших игроков и лучшие сборные, но и выявляют проблемные команды. На чемпионате мира в Катаре провалов достаточно. И речь не о стране-хозяйке – от катарцев никто и не ждал искромётного футбола и подвигов. Мы выделили семь команд, которые провели отвратительный турнир – по игре, по результату или по всему вместе.
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Какая команда худшая, предлагаем определить вам исходя из собственных ощущений и критериев. Помните, что это топ неудач – антирейтинг. То есть, чем хуже команда, тем выше она должна быть в списке.
Результат: 4 очка, 6 забитых и 5 пропущенных голов.
Худший момент на турнире: Антонио Рюдигер в нападении в игре с Коста-Рикой.
Если оценивать продвинутую статистику, Германия была прекрасна. Создавала уйму моментов, крушила чужую оборону, стремилась к победе. Вроде бы и сил было достаточно – успевали даже тратить их на политические жесты. И всё-таки немцы слишком поздно (в игре с Коста-Рикой) занялись футболом. Япония оказалась банально сильнее во втором тайме (2:1), Испания выстояла в равной борьбе (1:1). Можно было сколько угодно куражиться с Коста-Рикой, «билеты» в плей-офф разыгрывали японцы и испанцы. Точнее, у немцев был шанс перевернуть ситуацию, но для этого требовалось разносить Коста-Рику минимум 7:0. Испанцы показали, что такой разгром возможен, а вот Германия будто бы не верила, хотя и рвалась атаковать с первых минут. Во втором тайме уже и Рюдигер превратился в нападающего, прямо как Матс Хуммельс четыре года назад, когда пытался спасти матч с Южной Кореей. И тогда, и сейчас — безуспешно.
Второй подряд ЧМ без плей-офф добавляет провалу эпичности. На Кубке мира в России немцы заняли последнее место в группе, проиграв корейцам в последнем туре (0:2). Кажется, уже тогда пора было заканчивать эпоху Йоахима Лёва. Но завершилась она именно сейчас. Ханс-Дитер Флик, если останется в сборной, займётся созданием действительно новой команды.
Результат: 4 очка, 1 забитый и 2 пропущенных гола.
Худший момент на турнире: попытки Ромелу Лукаку хоть как-то затолкать мяч в ворота сборной Хорватии.
Бельгия-2022 — пример того, что командный дух важнее индивидуального мастерства. В сборной почти на каждой позиции — звезда (иногда с приставкой «супер»). И на каждого игрока по два конфликта. Азар не общается с Троссардом, Лукаку игнорирует Батшуайи, Де Брëйне и Куртуа не разговаривают вот уже несколько лет. Попутно Кевин рассказывает знакомым журналистам, что у Бельгии слишком старая команда, на что сердятся Алдервейрелд (33 года) и Вертонген (35). Болельщики иронизируют над плохой формой и лишним весом Азара. Тренер Роберто Мартинес — просто застыл с фейспалмом.
Бельгийцев записывали в число фаворитов, и у них был шанс выйти в плей-офф. Однако показалось, что им это просто не нужно — поскорее бы расстаться друг с другом.
Результат: 1 очко, 1 забитый и 3 пропущенных гола.
Худший момент на турнире: датчан называли одними из теневых фаворитов, а получился самый шумный по результату провал.
Относительно недавно команда Каспера Юльманна зажигала на Евро-2020, где остановилась в полуфинале. Состав за полтора года принципиально не изменился, молодёжь даже набралась опыта, Кристиан Эриксен был готов. И вдруг – последнее место и одно очко в активе. Дания была сама не своя: ошибки, несвоевременные решения, игроки будто впервые собрались вместе, а тренер перемудрил с экспериментами.
Ощущение, что успех Евро-2020 во многом случился вопреки – после трагедии с Эриксеном команда максимально сплотилась, а от болельщиков получила дополнительный заряд эмоций. В Катаре такого не было и близко.
Результат: 0 очков, 2 забитых и 7 пропущенных голов.
Худший момент на турнире: мотивационная речь главного тренера Джона Хердмана.
Лучшая сборная Северной Америки, смелая команда, инкрустированная молодыми талантами, — такую Канаду мы ожидали увидеть в Катаре. Для пущего драматизма они ещё и меч привезли. И стартовый матч с Бельгией обнадеживал: проиграли (0:1), но давили и не тушевались. А потом канадцы слишком поверили в себя. Тренер Джон Хердман наболтал лишнего, задев самолюбие хорватов. Вот они и спустили Канаду на землю, устроив разгром на классе (4:1), а попутно заблокировали им шансы на плей-офф.
Канадцы так расстроились, что проиграли и третий матч Марокко – 1:2. Причём ни разу за игру североамериканцы не попали в створ (правда, была перекладина), а гол марокканцы забили сами себе. В итоге 0 очков за весь ЧМ только у Канады и Катара.
Результат: 1 очко, 5 забитых и 8 пропущенных голов.
Худший момент на турнире: три минуты с Камеруном.
Как же хороша была Сербия в двух двадцатиминутках с Камеруном и Швейцарией! Забивали эстетские голы, активно прессинговали. И как же ужасна команда, если нужно удерживать результат. Матч с африканцами был почти выигран: к 53-й минуте сербы вели 3:1. И вдруг рассыпались за три минуты – с 63-й по 66-ю, пропустили дважды (итог — 3:3). Причём оба гола Камеруна пришли из одной зоны. В решающем матче со Швейцарией сценарий повторился: вышли вперёд на 35-й минуте (2:1) и затем позволили сопернику за четыре минуты всё перевернуть – 2:3.
Для такого мощного состава у Сербии пока удивительно слабый менталитет. Ответственность и утянула команду на последнее место в таблице.
Результат: 4 очка, 2 забитых и 2 пропущенных гола на групповом этапе. Вылетели в 1/8 финала.
Худший момент на турнире: Роберт Левандовски радуется забитому при счёте 0:3 пенальти.
Самая успешная сборная нашего Антирейтинга – поляки закончили чемпионат мира в 1/8 финала, уступив Франции. Всё бы хорошо, но весь турнир команда Чеслава Михневича провела с тактикой «Как бы чего не вышло». С Мексикой прятались в обороне и высидели ничью (0:0). На индивидуальном мастерстве и общем классе обыграли выдохшуюся Саудовскую Аравию (2:0). В матче с Аргентиной – просто молились, чтобы провалилась Мексика, а Лео Месси не был в настроении на разгром. Ура, плей-офф! И там Польша решила задушить и Францию. Но у Килиана Мбаппе и компании были другие планы. Французы вышли победить, поляки – отсидеться.
Среди андердогов в 1/8 финала именно Польша по именам выглядела командой, способной сотворить сенсацию. Тут в каждой линии представители топ-лиг и топ-клубов, а капитан – вообще претендент на «Золотой мяч». В итоге Левандовски провёл весь турнир ниже среднего, хотя средненькой была вся команда Польши.
В игре с Францией всё, на что оказался способен лидер атаки «Барселоны» – забить с ничего не значащего пенальти на 90+9-й минуте. Левандовски не скрывал радости, и вопросов нет – голы это суть футбола. Но от футболиста такого уровня ожидаешь другого отношения к поражению 1:3.
Результат: 1 очко, 1 забитый и 6 пропущенных голов.
Худший момент на турнире: один-единственный точный пас Бэйла в матче с Англией.
Уэльс Бэйла и Рэмси официально похоронен в Катаре. Продравшись на чемпионат мира через стыки (обыграли Австрию 2:1 и Украину 1:0), валлийцы хотели пошуметь напоследок. А оказалось, что время лидеров прошло. В группе, из которой вполне можно было выйти, Уэльс только в матче с США зацепился за ничью. Допустим, с Ираном вдесятером не выдержали давления. Но шансы на чудо оставались и перед заключительным туром.
Однако Англия просто деклассировала валлийцев: 3:0 по голам, 52–12 по опасным атакам, 18–7 по ударам и 7–1 по попаданиям в створ. Бэйл, Рэмси, Аллен, Хеннесси и другие герои Евро-2016 (тогда взяли бронзу) осознали, что пора уступить место молодому поколению.
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