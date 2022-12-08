Магуайр — о неудачной игре: за всю карьеру только Месси и Роналду не имели спадов

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о давлении во время игры, а также признал, что неудачно выступает в этом году.
«Я не думаю, что в «МЮ» и сборной Англии разное давление. Конечно, существует давление из-за участия в чемпионате мира — самом большом турнире мира — за сборную Англии. При этом в «Манчестер Юнайтед» я нахожусь под более пристальным вниманием. Всё, что я делаю, подвергается анализу. Каждый пропущенный гол — это вина защитника. В течение трёх лет я играл неделя за неделей, но последний год был недостаточно хорош. Все в команде играли недостаточно хорошо, и действия каждого тщательно анализировали. Никого не хвалили в конце сезона.
Последний год выдался трудным, и я не играл так хорошо, как в предыдущие пять лет. Но я думаю, что за всю карьеру только у Лионеля Месси и Криштиану Роналду не было спадов», — приводит слова Магуайра Goal.
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- 8 декабря 2022
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