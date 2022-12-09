Бразилец Сампайо обслужит матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия — Франция

Объявлены судейские назначения на четвертьфинальные матчи чемпионата мира, которые состоятся в субботу, 10 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Марокко — Португалия: главный судья: Факундо Тельо (Аргентина), ассистент: Эсекьель Брайловски (Аргентина), ассистент: Габриэль Чаде (Аргентина); резервный судья: Иван Арсидес Бартон (Сальвадор).

Англия — Франция: главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия), ассистент: Бруно Бошилия (Бразилия), ассистент: Бруно Пирес (Бразилия), резервный судья: Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед (ОАЭ).

Встреча сборных Марокко и Португалии начнётся в 18:00 мск. Англичане и французы выйдут на поле в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

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