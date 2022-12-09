Бразилец Сампайо обслужит матч 1/4 финала ЧМ-2022 Англия — Франция

Объявлены судейские назначения на четвертьфинальные матчи чемпионата мира, которые состоятся в субботу, 10 декабря. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.
Марокко — Португалия: главный судья: Факундо Тельо (Аргентина), ассистент: Эсекьель Брайловски (Аргентина), ассистент: Габриэль Чаде (Аргентина); резервный судья: Иван Арсидес Бартон (Сальвадор).
Англия — Франция: главный судья: Вилтон Сампайо (Бразилия), ассистент: Бруно Бошилия (Бразилия), ассистент: Бруно Пирес (Бразилия), резервный судья: Мохаммед Абдулла Хасан Мохаммед (ОАЭ).
Встреча сборных Марокко и Португалии начнётся в 18:00 мск. Англичане и французы выйдут на поле в 22:00 мск.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря. Решение о проведении турнира в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
Видео: Самые старые и молодые участники чемпионата мира в Катаре
- 9 декабря 2022
-
00:50
-
00:38
-
00:25
-
00:20
- 8 декабря 2022
-
23:55
-
23:48
-
23:44
-
23:39
-
23:20
-
23:13
-
23:10
-
23:03
-
22:57
-
22:55
-
22:49
-
22:41
-
22:40
-
22:33
-
22:24
-
22:10
-
22:05
-
21:50
-
21:37
-
21:35
-
21:34
-
21:15
-
21:12
-
21:11
-
21:05
-
20:59
-
20:49
-
20:47
-
20:45
-
20:39
-
20:27