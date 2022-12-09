Пуйоль опубликовал пост в поддержку Луиса Энрике

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль опубликовал пост в социальных сетях, в котором поддержал Луиса Энрике, уволенного с поста главного тренера сборной Испании после поражения в 1/8 финала чемпионата мира от сборной Марокко (0:0, пен. 0-3).

«В моей команде, сейчас и всегда, я хочу таких людей, как Луис Энрике», — написал Пуйоль.

Луис Энрике возглавил сборную Испании в июле 2018 года, после того, как под руководством Фернандо Йерро «красная фурия» вылетела в 1/8 финала чемпионата мира-2018 от сборной России. В 2020 году Луис Энрике вывел сборную Испании в полуфинал Евро-2020, где в серии пенальти испанцы уступили сборной Италии, добившись лучшего результата с 2012 года. Впоследствии итальянцы выиграли турнир.