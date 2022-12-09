Онопко: драку «Спартака» и «Зенита» даже по испанскому ТВ показывали

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал о драке, которая была хлеще, чем между игроками московского «Спартака» и «Зенита».
«Её даже по испанскому ТВ показывали. Но в моей карьере была драка даже хлеще этой. Я про матч ЦСКА с «Сатурном». Нас «Сатурн» тогда провоцировали весь второй тайм. Раз ударили, два ударили — судья даже жёлтые не даёт. Бастия не выдержал и полетел с двух ног в Семака. Ну и началось. Я побежал сразу разнимать. Вижу, Вася Березуцкий с кем-то толкается. Я подбежал сзади и начал оттаскивать. Он разворачивается с краснющими глазами и замахивается на меня — хочет в лицо ударить. Потом, когда к нему пришло осознание, что это стою я перед ним, он сразу руку опустил. Я был для него каким-то авторитетом — мы всё-таки в сборной играли вместе. Потом, когда в ЦСКА работали, вспоминали с ним этот момент», – приводит слова Онопко Sport24.
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