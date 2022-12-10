Заур Тедеев: возможно, «Ростов» навяжет борьбу за чемпионство

Бывший старший тренер «Ростова» Заур Тедеев поделился мнением о выступлении ростовчан в нынешнем сезоне.



«В команде достаточно долгое время не меняется состав. Наоборот, пришло усиление: Даниил Уткин – очень сильный игрок, на мой взгляд. И судя по тому, что эта команда на протяжении долгого времени находилась вместе, у меня была уверенность, что к такому результату всё и придёт. Надо было видеть, как эти футболисты относились к делу. И то, что в команде есть игроки сборной – тоже очень важное движение вперёд. Так что для меня нет ничего удивительного в третьем месте «Ростова». Футболисты – молодцы, я их поздравляю.



Если даже посмотреть на чемпионат мира, сегодня футбол сильно усреднился. Сейчас хорошая функциональная, физическая готовность часто бьёт некоторый класс команды. Можно сказать, скорость движения опережает скорость мысли. И, на мой взгляд, функциональная готовность «Ростова» — одна из лучших в лиге. Я прекрасно знаю, как Валерий Георгиевич Карпин относится к восстановлению игроков, их питанию. Это всё было на протяжении долгого количества времени. Считаю, что это большой плюс для команды, которая находится на правильном пути. Поэтому, возможно, «Ростов» навяжет борьбу за чемпионство. Я бы этого очень хотел.



Дай господь, чтобы так всё и было. Некоторые матчи «Ростов» проводил очень ярко. Это в целом хороший момент для команды», — приводит слова Тедеева «РБ Спорт».