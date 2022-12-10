Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью журналиста на ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью журналиста на ЧМ
Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на смерть американского журналиста Гранта Уола во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина (2:2, 3:4 — по пенальти).

«Я узнал о кончине известного спортивного журналиста Гранта Уола во время четвертьфинального матча ЧМ-2022 и был глубоко опечален. Я не хотел в это верить. Всего несколько дней назад ФИФА и Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) отметили вклад Гранта в популяризацию футбола за освещения восьми подряд чемпионатов мира. Он также работал на нескольких женских чемпионатах мира по футбола и освещал другие международные спортивные соревнования.

Любовь Гранта к футболу была безмерной, и всем, кто следит за мировым футболом, будет не хватать его репортажей. От имени ФИФА и футбольного сообщества мы выражаем искренние соболезнования его жене Селин, его семье и друзьям в это самое трудное время», — приводит слова Инфантино Mirror.

Новость по теме
Журналиста, скончавшегося на ЧМ в Катаре, ранее не пускали на стадион в майке с радугой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022