Президент ФИФА Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью журналиста на ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на смерть американского журналиста Гранта Уола во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 Нидерланды — Аргентина (2:2, 3:4 — по пенальти).
«Я узнал о кончине известного спортивного журналиста Гранта Уола во время четвертьфинального матча ЧМ-2022 и был глубоко опечален. Я не хотел в это верить. Всего несколько дней назад ФИФА и Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) отметили вклад Гранта в популяризацию футбола за освещения восьми подряд чемпионатов мира. Он также работал на нескольких женских чемпионатах мира по футбола и освещал другие международные спортивные соревнования.
Любовь Гранта к футболу была безмерной, и всем, кто следит за мировым футболом, будет не хватать его репортажей. От имени ФИФА и футбольного сообщества мы выражаем искренние соболезнования его жене Селин, его семье и друзьям в это самое трудное время», — приводит слова Инфантино Mirror.
- 10 декабря 2022
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