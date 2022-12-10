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Дмитрий Булыкин: вылет Бразилии в четвертьфинале — главное разочарование ЧМ-2022

Дмитрий Булыкин: вылет Бразилии в четвертьфинале — главное разочарование ЧМ-2022
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Бывший нападающий «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата мира — 2022 Хорватия — Бразилия (1:1, 4:2 — по пенальти).

«Вылет Бразилии в четвертьфинале — главное разочарование чемпионата мира. Никто не ожидал, что они вылетят на такой ранней стадии. Но хорваты — молодцы, смогли дожать в серии пенальти. Это дорогого стоит», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира — 2022 в Катаре сборная Хорватии сыграет с национальной командой Аргентины, ранее выбившей Нидерланды. Встреча состоится 13 декабря. Финальный матч турнира в Катаре состоится 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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